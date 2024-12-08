Путин наградил медалью Гуреева и Горбунова за помощь пострадавшим в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Владимир Путин наградил медалью За спасение погибающих столичных школьников Тимура Гуреева и Андрея Горбунова, которые помогали пострадавшим во время теракта в "Крокус Сити Холле". Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Как указано в документе, школьники проявили смелость и действовали решительно в экстремальных условиях.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а следом подожгли здание. В результате погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

Кроме того, в деле о теракте появились новые фигуранты, в число которых входят уроженцы Ингушетии. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также взрывчатки, совершенном группой лиц. СМИ писали, что обвиняемые отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

