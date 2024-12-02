РКК сообщил об открытии вкладов на детей, потерявших родителей при теракте в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Российский Красный Крест (РКК) продолжает оказывать поддержку пострадавшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Организация открыла вклады для детей, потерявших родителей в результате трагедии, на общую сумму 512 миллионов рублей, рассказал председатель РКК Павел Савчук в своем телеграм-канале.

Красный Крест также выделил средства на улучшение их жилищных условий. В этих целях было потрачено более 19 миллионов рублей. Так, на первом этапе оказания помощи пострадавшим материальную поддержку на сумму свыше 30 миллионов рублей получили 97 семей.

Вместе с тем более 180 пострадавших были отправлены на санаторно-курортное лечение, а также воспользовались различными оздоровительными услугами. Для тех из них, кто имеет инвалидность, была выделена финансовая помощь, размер которой в общей сложности составил 17 миллионов рублей.

В целях контроля над распределением средств и помощи было принято решение о создании специальной комиссии.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а следом подожгли здание. В результате погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

Кроме того, в деле о теракте в "Крокус Сити Холле" появились новые фигуранты, в число которых входят уроженцы Ингушетии. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также взрывчатки, совершенном группой лиц. СМИ писали, что обвиняемые отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов.