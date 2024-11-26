Пострадавший при теракте в "Крокусе" подал иск к организатору концерта на 1 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Один из пострадавших во время теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" подал иск на компанию – организатора концерта группы "Пикник" с требованием выплатить ему миллион рублей в качестве компенсации. Об этом пишет "МК".

Заявление поступило в Хорошёвский суд Москвы. Как пояснил истец, его права как потребителя были нарушены, поскольку организатор мероприятия не обеспечил должный уровень охраны.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а следом подожгли здание. В результате погибли 145 человек. По этому делу суд заключил под стражу 12 фигурантов.

Недавно стало известно, что пострадавшая во время теракта в "Крокусе" женщина родила ребенка. В день трагедии она получила огнестрельное ранение, боевики стреляли ей в грудную клетку. В итоге врачи спасли ее и будущего ребенка, которому на тот момент было 18 недель.

