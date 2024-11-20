Суд продлил арест пособникам теракта в "Крокусе" на 3 месяца

телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Джумохон Курбонов, Якубджон Юсуфзод, Назримад Лутфулло и Мухаммад Шарипзод внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Басманный суд Москвы продлил на 3 месяца арест четверым пособникам теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Арест до 22 февраля 2025 года продлен в отношении Джумохона Курбонова, Якубджони Юсуфзоды, Назримада Лутфулло и Мухаммада Шарипзоды (все внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они обвиняются по части 3 статьи 205 УК РФ ("Теракт, повлекший смерть человека").

Ранее до той же даты столичный суд продлил арест восьми обвиняемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Также на 3 месяца продлен срок следствия по делу.

Кроме того, в деле о теракте в "Крокус Сити Холле" появились новые фигуранты, в число которых входят уроженцы Ингушетии. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также взрывчатки, совершенном группой лиц. СМИ писали, что обвиняемые отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а следом подожгли здание. В результате погибли 145 человек. По этому делу суд заключил под стражу 12 фигурантов.