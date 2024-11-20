Суд в Москве продлил арест четверым обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Аминчон Исломов, Диловар Исломов, Исроил Исломов и Алишер Касимов внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмонитор)

Басманный суд Москвы продлил арест четырем обвиняемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" до 22 февраля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По ходатайству следствия арест был продлен Аминчону Исломову, Диловару Исломову, Исроилу Исломову и Алишеру Касимову (все внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Накануне арест до 22 февраля 2025 года продлили Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоду, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову (все внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Также на три месяца продлен срок следствия по делу.

Кроме того, в деле о теракте в "Крокус Сити Холле" появились новые фигуранты, в число которых входят уроженцы Ингушетии Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также взрывчатки, совершенном группой лиц. СМИ писали, что обвиняемые отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а следом подожгли здание. В результате погибли 145 человек.

По этому делу суд заключил под стражу 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

