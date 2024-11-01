"Коммерсант": в деле "Крокуса" появились четыре новых фигуранта из Ингушетии

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Новыми фигурантами уголовного дела по теракту в "Крокус сити холле" стали уроженцы Ингушетии Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев, сообщает "Коммерсант".

В настоящее время их обвиняют лишь в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также взрывчатки совершенном группой. Правоохранители выяснили, что исполнители теракта связались с новыми фигурантами, чтобы купить оружие и патроны к нему.

Медов, по версии издания, предоставил нападавшим четыре охолощенных АК, которые он переделал в боевые. Кулаев при этом передал Медову магазины для автоматов, а также патроны, которые использовались в "Крокусе".

Кроме того, Аушев и Алиев доставили указанное оружие в тайники возле сел Экажево и Сурхахи, отправив их координаты заказчикам. За это всем четверым было перечислено более 1 миллиона рублей.

Журналисты пишут, что обвиняемые отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов, так как они якобы не знали, у кого окажется оружие и как его будут использовать.

Ранее выяснилось, что вербовщики исполнителей террористического акта в концертном зале являлись участниками террористической группировки "Вилаят Хорасан" (организация запрещена в РФ), входящей в состав террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в РФ). Установлено, что эти личности контактировали с членами таджикской диаспоры в России через Сеть. При этом сами они находились в Афганистане.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" случилась 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

