Суд в Москве продлил арест четверым обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе"

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Басманный суд Москвы продлил арест четверым обвиняемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" до 22 февраля 2025 года, передает ТАСС.

Арест продлен Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоду, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову (внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Такое решение озвучила судья Евгения Козлова.

Также на три месяца продлен срок следствия по делу.

Ранее новыми фигурантами уголовного дела по теракту в "Крокус Сити Холле" стали уроженцы Ингушетии Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также взрывчатки, совершенном группой лиц. СМИ писали, что обвиняемые отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.