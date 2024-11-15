Суд оштрафовал москвича за поджог мемориала жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"

Фото: мвд.рф

Щербинский суд Москвы оштрафовал москвича, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" в поселении Десеновском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приговор суда.

Как указано в материалах дела, мужчина через несколько дней после теракта гулял поздно ночью около дома и увидел вблизи камня-памятника воинам – участникам локальных конфликтов мягкие игрушки, которые оставили неравнодушные граждане, выразив свою скорбь в память о жертвах нападения. Затем осужденный достал зажигалку и поджег игрушки. В результате горения на закладном камне появились гарь и копоть, на устранение которых у сотрудников клининговой службы ушло почти два часа.

Суд посчитал, что цели наказания будут достигнуты при назначении штрафа, однако его сумма не уточняется. Признанную вещественным доказательством зажигалку судья постановил уничтожить.

О поджоге стихийного мемориала стало известно 5 апреля. В этот же день его очистили от вандальных действий и привели в порядок. Спустя три дня полицейские задержали подозреваемого.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате случившегося погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.