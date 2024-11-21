Пострадавшая во время теракта в "Крокусе" родила ребенка

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пострадавшая во время теракта в "Крокус Сити Холле" женщина родила ребенка. Об этом пишет телеграм-канал "Осторожно, Москва".

Во время теракта 42-летняя женщина получила огнестрельное ранение на ранних сроках беременности, боевики стреляли ей в грудную клетку. В итоге врачи спасли ее и будущего ребенка, которому на тот момент было 18 недель.

Родовая деятельность началась на 40-й неделе, из-за осложнений пришлось делать кесарево сечение. В итоге родилась здоровая девочка весом 3 350 граммов и ростом 52 сантиметра. Сейчас мама с малышкой чувствуют себя хорошо и выписаны домой.

Трагедия в "Крокусе" произошла 22 марта 2024 года, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек. Столичный суд арестовал 12 фигурантов.

