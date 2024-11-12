Мама пошутившей о "Крокусе" блогерши рассказала, что она плакала после теракта

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Мама 17-летней блогерши из Владимирской области Анна Александровна, которая пошутила на видео о теракте в "Крокус Сити Холле", рассказала РИА Новости, что после трагедии, произошедшей в марте, девушка плакала вместе с ней, переживая случившееся.

"Она в курсе того, что произошло в "Крокусе". Когда произошла трагедия, мы обсудили, поплакали, поговорили", – рассказала журналистам женщина.

Мать призналась, что не ожидала подобного поведения от своего ребенка. Женщина также подчеркнула, что извинения дочери, запечатленные на видеозаписи из полиции, были искренними. По ее словам, девушка умеет сопереживать и никогда не проявляла безразличия к чувствам других людей.

Кроме того, еще одну блогершу, которая присутствует на видеозаписи о теракте, отчислили за прогулы из Александровского промышленно-правового колледжа. При этом другая девушка продолжает свое обучение там.

По словам замдиректора учреждения по учебно-информационной работе Татьяны Григорьевой, отчисленная девушка не посещала занятия в течение года и имела большое количество задолженностей. При этом, кого конкретно отчислили, она не уточнила.

Представитель учебного заведения также отметила, что вопрос об отчислении второй блогерши предстоит решить директору.

"У нее, по-моему, не было выговоров. У нас план такой: если два выговора за время обучения, то мы отчисляем. Если у нее еще не было выговоров, то будет первый, наверное. Но это нужно разговаривать с директором", – отметила собеседница агентства.

Видео, о котором идет речь, распространилось в соцсетях недавно. На нем две девочки, смеясь, говорили, что приехали в "Крокус" и "сейчас будут устраивать теракт". В свою очередь, подмосковный главк СК РФ приступил к проведению проверки.

Спустя время УМВД по Владимирской области сообщило, что установило личность девушек, записавших ролик. Ими оказались жительницы Александровского района 17 и 18 лет.

Правоохранители заявили, ссылаясь на показания девочек, что ролик был снят еще в октябре и размещен в частной переписке в мессенджере, но спустя время запись появилась в Сети. Полиция также опубликовала кадры, на которых девушки извиняются за свои высказывания и выражают сочувствие людям, которые пострадали или потеряли близких в результате трагедии.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате случившегося погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.