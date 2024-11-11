Глумившиеся над терактом в "Крокус Сити Холле" девушки принесли извинения

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Девушки, выложившие в Сеть видеоролик с глумлением над терактом в "Крокус Сити Холле", принесли извинения и назвали свои действия неподобающими, передает пресс-служба МВД РФ по Владимировской области.

Накануне следователями была начата проверка по факту публичного оправдания террористического акта, произошедшего в "Крокусе". На опубликованном в интернете ролике две девушки стояли на парковке возле концертного зала и со смехом заявляли, что приехали устраивать теракт.

Как сообщили в региональном ведомстве, личности гражданок были оперативно установлены. Ими оказались 17- и 18-летняя жительницы Александровского района. Девушки пояснили, что ролик сняли еще в октябре текущего года и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии он оказался в интернет-каналах общего пользования.

В рамках расследования в отношении мамы несовершеннолетней участницы видеозаписи составлен протокол об административном правонарушении. В свою очередь, окончательное процессуальное решение будет принято позже.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

