СК проверит на оправдание терроризма слова девушек про теракт в "Крокусе"

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи начали проверку по факту публичного оправдания терроризма после размещения в интернете видео с двумя девушками, заявляющими, что они "приехали устраивать теракт" в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.

"Организована процессуальная проверка по факту размещения в одной из социальных сетей видеозаписи, содержащей оправдание террористического акта, произошедшего в "Крокус Сити Холле", – говорится в заявлении ведомства.

В интернете ранее появилось видео, на котором две девушки на парковке возле "Крокуса" со смехом сообщают, что приехали устраивать теракт.

Как уточнили в СК, сейчас девушек ищут правоохранители.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.