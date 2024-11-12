СК возбудил дело против родителей девушки, глумившейся над терактом в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Следователи возбудили уголовное дело в отношении родителей одной из несовершеннолетних девушек, шутившей про теракт в "Крокус Сити Холле" в одном из видеороликов. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Как уточнили в ведомстве, дело заведено по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. В органы МВД направлено поручение о сборе характеризующего материла на семью.

Видеоролик распространился в соцсетях недавно. На кадрах две девушки смеются у "Крокуса" и говорят, что "сейчас будут устраивать теракт". В свою очередь, подмосковный главк СК РФ приступил к проведению проверки.

Позже стали известны личности девушек, записавших ролик. Ими оказались жительницы Александровского района 17 и 18 лет.

Правоохранители заявили, ссылаясь на показания девочек, что ролик был снят еще в октябре и размещен в частной переписке в мессенджере, но спустя время запись появилась в Сети. Полиция также опубликовала кадры, на которых видно, как девушки извиняются за свои высказывания.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.