Мать заявила, что ее дочь могут отчислить из колледжа после шутки про теракт в "Крокусе"

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Пошутившая про теракт в "Крокус Сити Холле" в одном из видеороликов 17-летняя студентка из Владимирской области может быть отчислена из колледжа, где она учится на парикмахера. Об этом сообщила РИА Новости мать девочки Анна Александровна.

По словам женщины, вероятность отчисления составляет примерно 80%. При этом мать блогера отметила, что у ее дочери не было проблем с учебой по выбранной специальности.

В настоящее время семья ждет решения следственных органов. При этом в полиции никаких прогнозов не озвучивают, отметила женщина. Кроме того, мать девочки рассказала, что у дочери забрали телефон. При этом, до того как у девочки изъяли гаджет, она читала много негативных комментариев в свой адрес. Женщина подчеркнула, что сейчас она и ее дочь чувствуют себя плохо.

Видео, о котором идет речь, распространилось в соцсетях недавно. На нем две девочки, смеясь, говорили, что приехали в "Крокус" и "сейчас будут устраивать теракт". В свою очередь, подмосковный главк СК РФ приступил к проведению проверки.

Спустя время УМВД по Владимирской области сообщило, что установило личность девушек, записавших ролик. Ими оказались жительницы Александровского района 17 и 18 лет.

Правоохранители заявили, ссылаясь на показания девочек, что ролик был снят еще в октябре и размещен в частной переписке в мессенджере, но спустя время запись появилась в Сети. Полиция также опубликовала кадры, на которых видно, как девушки извиняются за свои высказывания и выражают сочувствие людям, которые пострадали или потеряли близких в результате трагедии.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

