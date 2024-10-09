Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" участникам СВО

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Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов наградил медалями "Золотая Звезда" военнослужащих, проявивших мужество и героизм в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Награждение прошло в госпитале имени П. В. Мандрыка, где сейчас восстанавливаются военные после полученных ранений. Так, высшую госнаграду получил майор Владимир Манохин, который, руководя батальоном, сдержал наступление украинских солдат в районе важного населенного пункта в Херсонской области.

Также медаль была вручена сержанту Сергею Седову, благодаря которому удалось захватить важные позиции ВСУ в ДНР, что помогло стремительно продвинуться вглубь обороны противника.

Кроме того, звание Героя РФ было присвоено командиру взвода ПТУР капитану Максиму Бахареву. Его подразделение остановило наступление ВСУ на один из населенных пунктов Запорожской области, а сам капитан ликвидировал два танка и четыре БМП ВСУ.

После награждения Белоусов поздравил и поблагодарил солдат за их действия и пожелал скорейшего выздоровления. Затем глава Минобороны РФ пообщался с руководством госпиталя о перспективах развития лечебно-диагностической базы медучреждения.

"Белоусову продемонстрировали возможности уникальных рентгенохирургических операционных, где военные кардиохирурги проводят операции пациентам со сложными нарушениями сердечного ритма", – сказано в сообщении.

Министр, завершая свой визит, указал на необходимость наращивания реабилитационных мощностей для скорейшего восстановления военнослужащих.

Ранее Белоусов поздравил подразделения Вооруженных сил России, отличившиеся при освобождении Угледара в ДНР. Поздравительные телеграммы были направлены командованию и личному составу пяти соединений и воинских частей.

Минобороны РФ официально заявило об освобождении Угледара 3 октября. Населенный пункт отбили у ВСУ подразделения группировки войск "Восток".