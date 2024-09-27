Белоусов поздравил бойцов РФ с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 114-й отдельной стрелковой бригады с освобождением от ВСУ населенных пунктов Украинск и Лесовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении, уничтожаете противника и занимаете более выгодные рубежи, приближая нашу

победу", – говорится в телеграмме Белоусова.

Бойцам соединения вручили более двух тысяч госнаград и ведомственных знаков отличия за проявленные при выполнении боевых задач мужество и героизм.

Глава Минобороны поблагодарил солдат за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат служить России, обеспечивая ее безопасность.

Об освобождении Украинска в ДНР стало известно 26 сентября. В результате потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 670 военных. Также украинские войска лишись танка, двух боевых бронированных автомобилей, пять машин, двух орудий Д-20 и пушки "Гиацинт-Б".

Помимо этого, подразделения "Южной" группировки войск российской армии незадолго до этого освободили еще два населенных пункта в ДНР – Острое и Григоровку.