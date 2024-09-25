ВС РФ освободили Острое и Григоровку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения "Южной" группировки войск российской армии освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) – Острое и Григоровку, передает пресс-служба Миноборны РФ.

Еще солдаты ВС РФ поразили формирования 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово ДНР, а также уничтожили семь складов боеприпасов.

Всего украинская сторона потеряла около 835 военнослужащих, семь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 британского производства, два 152-миллиметровых орудия Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также изготовленные в США две 155-миллиметровые гаубицы М777, 155-миллиметровую гаубицу М114, 105-миллиметровое орудие М119 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее в ДНР также был освобожден населенный пункт Желанное Первое. Бойцы поразили формирования 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка.