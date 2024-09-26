26 сентября, 19:26Политика
В Очакове Николаевской области уничтожен катер ВСУ
Ведомство представило кадры уничтожения украинского судна. По данным министерства, катер был обнаружен благодаря разведывательному БПЛА.
Ранее ВС РФ сорвали попытку ВСУ захватить буровую установку "Крым-2" в Черном море. В Минобороны уточнили, что силы Черноморского флота совместно с ВС РФ смогли потопить 8 катеров и ликвидировать до 80 солдат ВСУ. Оставшиеся 6 катеров ретировались, даже не попытавшись вытащить раненых военных из воды.