В Очакове Николаевской области уничтожен катер ВСУ

Российские военнослужащие поразили катер ВСУ "Ярославец" барражирующим боеприпасом "Ланцет" в Очакове Николаевской области, заявили в Минобороны РФ.

Ведомство представило кадры уничтожения украинского судна. По данным министерства, катер был обнаружен благодаря разведывательному БПЛА.

Ранее ВС РФ сорвали попытку ВСУ захватить буровую установку "Крым-2" в Черном море. В Минобороны уточнили, что силы Черноморского флота совместно с ВС РФ смогли потопить 8 катеров и ликвидировать до 80 солдат ВСУ. Оставшиеся 6 катеров ретировались, даже не попытавшись вытащить раненых военных из воды.