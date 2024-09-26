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26 сентября, 19:26

Политика

В Очакове Николаевской области уничтожен катер ВСУ

Видео: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Российские военнослужащие поразили катер ВСУ "Ярославец" барражирующим боеприпасом "Ланцет" в Очакове Николаевской области, заявили в Минобороны РФ.

Ведомство представило кадры уничтожения украинского судна. По данным министерства, катер был обнаружен благодаря разведывательному БПЛА.

Ранее ВС РФ сорвали попытку ВСУ захватить буровую установку "Крым-2" в Черном море. В Минобороны уточнили, что силы Черноморского флота совместно с ВС РФ смогли потопить 8 катеров и ликвидировать до 80 солдат ВСУ. Оставшиеся 6 катеров ретировались, даже не попытавшись вытащить раненых военных из воды.

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