Украинский БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали украинский дрон самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, атака была отражена 14 сентября примерно в 17:30 по московскому времени. Таким образом, ВС РФ смогли пресечь террористическую атаку Украины по объектам на территории РФ.

Недавно ВСУ в ночь на 11 сентября попытались захватить в Черном море российскую самоподъемную буровую установку "Крым-2". Для этого ГУР Минобороны Украины направили к вышке морской десант в составе из 14 американских катеров Willard Sea Force вместе с украинскими военными.

В результате во время боя силы Черноморского флота и ВС РФ, которые охраняли установку, смогли потопить 8 катеров и ликвидировать до 80 солдат ВСУ. Оставшиеся 6 катеров ретировались, даже не попытавшись вытащить раненых военных из воды.

