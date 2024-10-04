Белоусов поздравил подразделения ВС РФ, отличившиеся при освобождении Угледара

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Министр обороны Андрей Белоусов поздравил подразделения Вооруженных сил России, отличившиеся при освобождении Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Поздравительные телеграммы были направлены командованию и личному составу пяти соединений и воинских частей. Так, в поздравлении бойцам 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады Белоусов отметил, что соединение группировки войск "Восток" является одним из передовых и с начала СВО выполняет задачи на самых ответственных направлениях.

Солдаты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской бригады выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях и решительно уничтожают врага на донецком направлении.

В свою очередь, войска 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты также поспособствовали освобождению населенных пунктов Иванково, Попасное, Богуславское, Александрополь, Камышеваха и Викторовка.

Военнослужащие 36-й отдельной мотострелковой Лозовской бригады, по словам Белоусова, в ходе специальной военной операции взламывают оборону противника и заставляют его отступать.

Командование и личный состав 430-го мотострелкового полка являются образцом храбрости и высокого профессионализма, отметил глава МО РФ.

1 октября стало известно, что российские войска фактически окружили Угледар. На следующий день украинское командование позволило вывести свои подразделения из города.

Минобороны РФ официально заявило об освобождении Угледара 3 октября. Населенный пункт отбили у ВСУ подразделения группировки войск "Восток".

По данным главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, на территории города находятся около 115 мирных жителей. В настоящее время им оказывают помощь российские военные.

