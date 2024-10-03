Глава ДНР Пушилин заявил, что в Угледаре находятся порядка 115 мирных жителей

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

В освобожденном Угледаре находятся порядка 115 мирных жителей. В настоящее время им оказывают помощь российские военные, сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"В последующем данный функционал перейдет уже к профильным ведомствам ДНР", – сказал Пушилин.

По его словам, планы по восстановлению освобожденного населенного пункта будут выстроены уже после разминирования территории.

Как подчеркнул глава ДНР, Угледар имеет для Украины стратегическое значение, так как располагается на господствующей высоте. Поэтому ВСУ хотели удержать город.

"Именно поэтому и для нас это важно, противник там выстраивал точки наблюдения, выстраивал систему ретрансляторов, которые позволяли ему на десятки километров вперед видеть, что происходит на поле боя, следить за нашими подразделениями", – пояснил Пушилин.

Кроме того, в ДНР планируют учредить государственную награду "Об освобождении города Угледара". Соответствующие команды уже розданы, подчеркнул Пушилин.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Угледара, который был оккупирован Вооруженными силами Украины (ВСУ). Населенный пункт удалось освободить в результате действий подразделений группировки войск "Восток".

Пушилин утверждал, что военнослужащие России ежедневно улучшали позиции в Угледаре. Некоторые СМИ сообщали, что взятие ВС РФ под свой контроль Угледара усилит давление на президента Украины Владимира Зеленского.