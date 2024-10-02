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Взятие российскими войсками под свой контроль Угледара усилит давление на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Кроме того, по информации источника СМИ, ВС РФ могут получить потенциально улучшенную логистическую позицию на линии боевого соприкосновения.

Собеседник издания также указал, что украинский лидер предпринял дипломатическую попытку в США продвинуть свой план победы, который направлен на оказание давления на Россию, но его инициатива была встречена "вяло".

ВС РФ уже фактически окружили Угледар в ДНР. У украинских военнослужащих для отступления из города осталась одна дорога, находящаяся под огневым контролем ВС РФ, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Глава ДНР Денис Пушилин также утверждал, что военнослужащие России ежедневно улучшают позиции в Угледаре. По его словам, сложность освобождения города связана с его расположением на возвышенности и большим количеством многоэтажных домов. ВСУ выстраивали там укрепрайоны еще с 2014 года.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя успехи российских военных в районе Угледара, призвал не забегать вперед и подождать официальной информации от Минобороны.