Reuters: Сырский отдал первые приказы ВСУ после потери Киевом Угледара

Фото: Министерство обороны РФ

Командующий ВСУ генерал Александр Сырский после потери Угледара приказал усилить оборону на восточном участке фронта в ДНР, передает Reuters.

Генерал заявил, что лично работает "на одном из самых горячих участков фронта" в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады. На данный момент эта бригада действует на покровском направлении.

"Работая в бригаде, я принял ряд решений, направленных на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны", – отметил Сырский.

1 октября стало известно, что российские войска фактически окружили Угледар. Лишь на следующий день украинское командование разрешило вывести свои подразделения из города.

ВС РФ смогли освободить Угледар 3 октября. Населенный пункт отбили у ВСУ подразделения группировки войск "Восток".