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12 октября, 14:23

Происшествия

Путин присвоил звание Героя России посмертно лейтенанту Суфиярову

Фото: телеграм-канал "Радий Хабиров "

Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту из Уфы Ильдару Суфиярову, который командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка "Башкортостан". Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что уфимец подписал контракт на службу в зоне СВО в мае прошлого года. 12 апреля этого года группа под командованием Суфиярова несколько часов удерживала позиции. Отражая атаки ВСУ, боец остался один. Не желая сдаваться в плен, он подорвал гранатой себя и трех солдат противника.

"Храбрый воин, с несгибаемой волей и твердым характером – таким он остался в памяти сослуживцев. Умело руководил взводом, нередко выполнять боевые задачи приходилось под огнем противника", – подчеркнул глава Башкирии.

По словам Хабирова, власти окажут поддержку родным и близким бойца. Также он поблагодарил президента РФ и главу Минобороны Андрея Белоусова за поддержку ходатайства Башкирии о присвоении мужчине звания Героя России.

Ранее Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному. Награду журналист получил за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

7 августа военкор ВГТРК Поддубный получил тяжелое ранение при атаке дрона ВСУ в Курской области. Один из местных жителей отвез журналиста в пункт приема раненых, где ему и оказали первую помощь.

На следующий день он был доставлен на вертолете в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где врачи не обнаружили у него повреждений головного мозга. Состояние Поддубного оценивалось как тяжелое, но стабильное.

13 сентября военкора выписали из больницы.

Военный корреспондент Евгений Поддубный поблагодарил врачей НИИ имени Склифосовского

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