Business Insider: в США запустили четырехлетний круиз для противников Трампа

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Американские предприниматели запустили кругосветный круиз для тех, кто не поддерживает избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Business Insider.

"Если ситуация в мире или результаты последних выборов заставили вас задуматься о том, не покинуть ли Соединенные Штаты, компания Villa Vie Residences хочет предложить вам свой вариант временного переезда", – отмечается в сообщении.

Номер на одного человека на судне на четыре года обойдется почти в 250 тысяч долларов. Корабль предлагает посещение 140 стран. Как подчеркнуло издание, на борту есть спа-салоны и фитнес-программы, а в стоимость билетов входит питание.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Вскоре Камала Харрис и действующий президент США Джо Байден поздравили республиканца с победой и пообещали провести мирную передачу власти. Встреча Байдена и Трампа по предстоящей передаче власти состоится в среду, 13 ноября.

