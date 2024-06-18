Польские фермеры разлили свиной навоз на границе для борьбы с нелегалами

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Польские фермеры разбросали вдоль границы с Белоруссией свиной навоз, чтобы отпугнуть нелегальных мигрантов из мусульманских стран. Об этом сообщила организация "Общепольский протест фермеров" в соцсети Х.

Как заявили фермеры, проходить через навоз мигрантам не позволит их вера. При этом они уточнили, что эту меру реализуют в соответствии с законом.

"Мы покажем, что мы солидарны с польскими силовиками, мы покажем правительству, каким образом нужно защищать нашу территорию", – подчеркнул один из активистов.

На видео, опубликованном с места событий, видно, как фермеры разливают навоз, а над ними пролетает вертолет Пограничной стражи Польши.

Ранее заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик сообщил, что Польша планирует выделить около 375 миллионов долларов на усиление заграждения на границе с Белоруссией. Он рассказал, что усиление заграждения разработано Силезским Политехническим университетом и польскими инженерами, чтобы сделать границу "непроходимой".

Томчик добавил, что заграждение на границе сейчас недостаточно сдерживает нелегальных мигрантов. По его словам, мигранты способны преодолеть заграждение, используя лишь домкрат, якобы при помощи белорусских служб.

