Белорусские пограничники обнаружили у латвийской границы умирающую африканскую беженку

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Белорусские пограничники обнаружили у границы с Латвией беженку африканской наружности в бессознательном состоянии, сообщает ТАСС.

Военнослужащие оказали ей первую помощь, однако женщина скончалась до прибытия скорой помощи. Прибывшая бригада медиков уже констатировала смерть иностранки.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, только с начала 2023 года силовики Латвии, Литвы и Польши несут ответственность за смерть 21 беженца. За два предыдущих года число жертв составило 15.

Отмечается, что такая тенденция говорит о том, что европейская миграционная политика становится все более жестокой. Все дело в том, что латвийские, литовские и польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию мигрантов, а также оставляют на границе тела умерших беженцев.

Латвия с 16 октября закрыла два пункта пропуска на российско-латышской границе – Виентули и Педедзе. Сейчас обстановка на закрытом КПП Виентули (с российской стороны – Лудонка) спокойная. Там уже выставлены бетонные заграждения.

В России ввели особый порядок въезда граждан Украины. КПП Виентули (Лудонка) должен был стать последней возможностью для въезда в РФ из третьих стран по суше владельцев украинских паспортов. Теперь граждане Украины могут попасть в Россию только через пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево.

По сообщению латвийской стороны, это решение могло бы привести к концентрации нескольких тысяч человек на границе. Ранее о возможности остановки работы КПП Виентули и Педедзе уже сообщали в латвийском МВД.

Между тем более 3,2 тысячи россиян, проживающих в Латвии, были предупреждены властями о том, что их могут в ближайшее время выслать из страны. У них истекает срок вида на жительство, поскольку они не подали документы на выдачу им статуса постоянного жителя Евросоюза.

В Латвии анонсировали депортацию почти 4 тыс россиян