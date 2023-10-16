В Латвии закрыли два КПП на российской границе

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Латвия с 16 октября закрыла два пункта пропуска на российско-латышской границе – Виентули и Педедзе. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сейчас обстановка на закрытом КПП Виентули (с российской стороны – Лудонка) спокойная. Там уже выставлены бетонные заграждения. Подробностей о КПП Педедзе (Брунишево) агентство не приводит.

Латвийская сторона перевезет автобусами до ближайшего пункта в Гребнево (Убылинка) застрявших на пункте пропуска. В настоящее время на границе России и Латвии осталось еще два пограничных пункта – Гребнево и Терехово (Бурачки).

С сегодняшнего дня в России вводится особый порядок въезда граждан Украины. КПП Виентули (Лудонка) должен был стать последней возможностью для въезда в РФ из третьих стран по суше владельцев украинских паспортов.

Теперь граждане Украины могут попасть в Россию только через пункт пропуска в московском аэропорту "Шереметьево".

По сообщению латвийской стороны, это решение могло бы привести к концентрации нескольких тысяч человек на границе. Ранее о возможности остановки работы КПП Виентули и Педедзе уже сообщали в латвийском МВД.

Между тем более 3,2 тысячи россиян, проживающих в Латвии, были предупреждены властями о том, что их могут в ближайшее время выслать из страны. У них истекает срок вида на жительство, поскольку они не подали документы на выдачу им статуса постоянного жителя Евросоюза.

В Латвии анонсировали депортацию почти 4 тыс россиян