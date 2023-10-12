Латвия может закрыть пункты пропуска Виентули и Педедзе на границе с РФ

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Латвийское министерство внутренних дел представило проект постановления правительства о приостановке работы пунктов пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией. Об этом сообщила телекомпания LSM.

Согласно ее данным, МВД Латвии намерено приостановить действие указанных пунктов пропуска с 16 октября.

Ранее латвийские власти проинформировали более 3,2 тысячи россиян о возможном выселении из страны в ближайшее время.

Управление по делам гражданства и миграции направило 3 255 писем гражданам России, где указано, что у них истекает срок вида на жительство, так как они не подали документы на выдачу им статуса постоянного жителя Евросоюза.

Комментируя ситуацию, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что российская сторона позволит вернуться в страну соотечественникам из Латвии, если латвийские власти их выселят. Он напомнил, что в России есть программа по содействию добровольного переселения российских соотечественников, проживающих в других странах.

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