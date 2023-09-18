МИД предупредил россиян об опасности за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД РФ призывает россиян тщательнее обдумывать возможные риски во время планирования поездок за границу, а также в период путешествий в недружественных странах. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"При пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения", – сказано в заявлении МИД РФ.

Также ведомство добавило, что Россия оценивает введение ограничительных мер Еврокомиссией как шаги, направленные на "внесение правовой неопределенности и откровенное провоцирование стран – членов ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку".

10 сентября в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях с российскими номерами может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней, шампуней, зубных паст и других вещей.

В связи с этим Эстония с 13 сентября в рамках санкций против РФ запретила въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. До этого такие же запреты были введены Латвией, Литвой и Польшей.

Финляндия также вслед за Прибалтикой ввела запрет на въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Эта мера начала действовать с 16 сентября.

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