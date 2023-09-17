В первый день ограничений пассажиропоток на российско-финской границе снизился на 7%

Фото: ТАСС/IMAGO/Jussi Nukari

Пассажиропоток на трех крупнейших пунктах пропуска на границе России и Финляндии сократился примерно на 7,3% в первый день запрета на ввоз в Евросоюз зарегистрированных в России автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы пограничной охраны Финляндии.

С 16 сентября Финляндия выполняет рекомендации по запрету на ввоз личного автотранспорта граждан РФ на территорию Евросоюза в связи с санкциями.

Сообщается, что всего через пункты пропуска на юго-востоке Финляндии в субботу, 16 сентября, границу пересекли около 3 929 человека. Как сообщили пограничники, на прошлой неделе границу пересекли около 4 237 человек.

Ближайшими к Санкт-Петербургу и Выборгу пограничными пунктами юго-востока Финляндии являются КПП Ваалимаа (крупнейший), Иматра и Нуйямаа.

Эстония с 13 сентября в рамках санкций против РФ запретила въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. До этого аналогичные запреты ввели Латвия и Литва. Финляндия вслед за Прибалтикой ввела запрет на въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Эта мера начала действовать с 16 сентября.