Латвия запретила въезд для автомобилей с российскими номерами

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Власти Латвии со вторника, 12 сентября, запретили въезд автомобилям, зарегистрированным в РФ, в том числе через белорусскую границу. Об этом сообщается на сайте таможенного управления страны при службе госдоходов.

При этом, как уточнили в ведомстве, если въезжающие откажутся вернуться в Россию или Белоруссию, автомобиль конфискуют.

Данный запрет не распространяется на транспортные средства дипломатических и консульских представительств ЕС и его членов, включая делегации, посольства и миссии. Помимо этого, физлицам разрешат вернуться из Евросоюза в Россию на автомобилях, зарегистрированных в РФ, если они не декларируются как товары.

Ранее ЕК подтвердила интерпретацию санкционного законодательства по отношению к РФ, в рамках которого въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в России, считается запрещенным импортом.

До этого, 4 сентября, российское диппредставительство в ФРГ сообщало о случаях изъятия автомобилей сотрудниками немецкой таможни у россиян. Отмечалось, что во внимание не принимались аргументы о ввозе собственности в личных целях, а не для продажи.

Литва начнет конфисковывать въезжающие в страну российские авто