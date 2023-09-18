ЕС хочет создать "железный занавес" и ограничить общение между людьми – МИД РФ

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Главы стран, входящих в Евросоюз, хотят возвести в Европе "железный занавес", который ограничит возможности общения между людьми, заявили в министерстве иностранных дел РФ, комментируя введенный запрет на ввоз в ЕС российских товаров.

"Разъяснения" Еврокомиссии к ранее введенному запрету на ввоз в ЕС товаров российского происхождения – уже не первая антироссийская акция. Запрет на прямое авиасообщение, ужесточение визовой практики, теперь эти "разъяснения" по санкциям, которые находятся за гранью абсурда, направлены на нанесение ущерба именно простым россиянам", – указано на сайте ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что после введения запрета обычные россияне не смогут въехать на территорию ЕС по каким-либо причинам.

"Теперь уже совершенно очевидно отчаянное стремление нынешней еэсовской верхушки возвести в Европе новый железный занавес, максимально ограничив возможности общения между людьми", – добавили в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что во время планирования поездок на территорию Евросоюза гражданам РФ необходимо изучать все риски, с которыми они могут столкнуться, переходя под иностранную юрисдикцию.

Также ведомство призывает жителей страны следить за предупреждениями, выпускаемыми непосредственно министерством и российскими заграничными учреждениями, проявлять бдительность и выдержку.

"Учитывать, что при пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения", – резюмировали в МИД.

10 сентября в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях с российскими номерами может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней, шампуней, зубных паст и других вещей.

В связи с этим Эстония с 13 сентября в рамках санкций против РФ запретила въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. До этого такие же запреты были введены Латвией, Литвой и Польшей.

Финляндия также вслед за Прибалтикой ввела запрет на въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Эта мера начала действовать с 16 сентября.



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