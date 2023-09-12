Таможня Литвы перестала пропускать автомобили с российскими номерами

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Литва с 11 сентября перестала пропускать автомобили с российскими номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область или из нее, заявила старший специалист отдела коммуникаций литовской таможни Ирина Фролова-Милашене. Об этом сообщает агентство ELTA.

Она добавила, что случаев конфискации машин сотрудниками таможни, а также других вещей, замечено не было.

По ее словам, на таможенных пунктах не наблюдается очередей, там находится достаточно сотрудников, которые осуществляют контроль автомобилей с номерами, зарегистрированными в РФ.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс в данный момент проводит консультации с Еврокомиссией по вопросам въезда машин и конфискации вещей у россиян, так как Литва находится в исключительной ситуации из-за осуществляющегося через нее Калининградского транзита.

Он также напомнил, что, согласно правилам, автомобили, посещающие Литву в рамках транзита, должны покинуть территорию страны в течение 20 часов.

Введенные Еврокомиссией правила поддержала министр внутренних дел страны Агне Билотайте. Она добавила, что этот вопрос должен решаться представителями таможенной службы Литвы, а не пограничниками. По этой причине за решение вопроса будет отвечать Таможенный департамент.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд граждан РФ в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

Позже глава ответственного за соблюдение санкционного режима отдела финского министерства иностранных дел Пиа Сариваара заявляла, что при въезде в Финляндию у россиян не будут конфисковывать автомобили с российскими номерами. Она также опровергла сообщения о конфискации автомобилей на границе.

Власти Германии, в свою очередь, отметили, что намерены выполнять требования ЕС, которые запрещают россиянам ввозить некоторые товары.

До этого в Минфине ФРГ заявляли, что придерживаются запрета провоза автомобилей из РФ для последующей продаж.



Литва начнет конфисковывать въезжающие в страну российские авто