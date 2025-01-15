Путин присвоил звания "Город трудовой доблести" семи городам

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Владимир Путин присвоил звания "Город трудовой доблести" семи российским городам. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном на сайте Кремля.

Обладателями почетного звания стали свердловский город Верхняя Пышма, башкирский город Ишимбай, челябинский Миасс, татарстанский город Зеленодольск, кемеровский Ленинск-Кузнецкий, а также Курган и Салехард.

Населенные пункты удостоены звания за значительный вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного выпуска военной и гражданской продукции, а также проявленный массовый трудовой героизм и самоотверженность, уточняется в указе Путина.

Теперь почетным званием обладают 70 российских городов.

Ранее российский лидер рассказывал, что "Город трудовой доблести" могут получить восемь населенных пунктов, включая Ковров Владимирской области.

Кроме того, Путин подписал указ о разовой выплате в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков и бывшим малолетним узникам концлагерей.

