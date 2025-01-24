24 января, 19:09Политика
Бойцы группировки войск "Восток" установили флаг в центре Великой Новоселки
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Военнослужащие группировки войск "Восток" установили флаг на одном из зданий в центре Великой Новоселки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Минобороны России.
Бойцы группировки успешно разделили населенный пункт на две части и заблокировали украинские войска. Сейчас там продолжается зачистка зданий и опорных пунктов украинских войск.
Как отметили в оборонном ведомстве, подразделения "смогли рассечь населенный пункт, блокировать украинские формирования и начать их уничтожение".
"Расчеты реактивной и ствольной артиллерии, а также операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовым подразделениям, нанося удары по огневым точкам и личному составу противника", – говорится в заявлении.
Ранее российские военные освободили село Тимофеевка в ДНР. Освобождением занимались подразделения группировки войск "Центр". Они продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили Петропавловку, Воздвиженку, Волково, Соленое, Тимофеевку и Шевченко.
Кроме того, ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ в районе Новодмитровки в ДНР прямым попаданием ФАБ-1500. Авиационная бомба оснащена модулем планирования и коррекции.