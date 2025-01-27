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01:53

Политика

Президент Колумбии Петро выделил свой самолет для вывоза мигрантов из США

Фото: ТАСС/AP/Susan Walsh

Глава Колумбии Густаво Петро распорядился использовать свой президентский борт для вывоза нелегальных мигрантов из США. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Помимо этого, колумбийский лидер в ответ на американские санкции поручил поднять пошлины на товары из США на 25%. Петро призвал расширять экспорт товаров Колумбии и заменить американские товары в стране.

26 января США ввели санкции и пошлины на все товары из Колумбии за отказ принять депортированных мигрантов. По словам американского лидера Дональда Трампа, двум рейсам по репатриации из США с большим количеством нелегальных преступников не разрешили приземлиться в Колумбии.

Пошлины в 25% на товары из Колумбии повысятся до 50% в течение недели. Трамп также подчеркнул, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии.

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