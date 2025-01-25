WP: в США депортация грозит 733 тыс школьникам

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Порядка 733 тысяч школьников в США могут оказаться под угрозой депортации, передает издание The Washington Post.

Опасения появились на фоне заявления администрации действующего лидера Штатов Дональда Трампа о том, что миграционные службы больше не будут обходить больницы, церкви и школы.

По данным СМИ, в связи с изменениями родители стали бояться отпускать своих детей (у которых нет гражданства) из дома, несмотря на законное право последних на получение образования.

Издание подчеркнуло, что обеспокоены и школьные руководители. Они считают, что это может привести к пропускам учениками школы в течение нескольких дней или недель. Такое поведение может нанести ущерб их социальному и академическому развитию.

Между тем управление по борьбе с распространением наркотиков (DEA), Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) и Служба маршалов смогут депортировать нелегальных мигрантов из Соединенных Штатов Америки. Соответствующий указ отдала администрация Трампа.