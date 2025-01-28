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28 января, 07:15

Транспорт

В московском метро вступили в силу новые правила пользования

В московском метро вступили в силу новые правила пользования

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В столичном метро начали действовать обновленные правила. Теперь пассажирам запрещено использовать вспышку или штатив для фотографий. Крупная ручная кладь, превышающая размер рюкзака или сумки, потребует покупки отдельного билета.

Особое внимание уделено запрету курения, включая электронные сигареты. Слушать музыку и смотреть фильмы можно только в наушниках, чтобы не мешать окружающим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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