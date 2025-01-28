Актер Джош Гэд рассказал о выходе новой части "Холодного сердца"

Фото: кадр из мультфильма "Холодное сердце"; режиссер – Крис Бак, Дженнифер Ли; производство –Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios

Актер Джош Гэд, озвучивший снеговика Олафа во франшизе "Холодное сердце", вернется к своей роли в третьей части мультфильма. Об этом он заявил в эфире SiriusXM.

Disney решил выпустить третью часть "Холодного сердца" в 2027 году, так как никто не хочет торопиться, сказал он.

"Все хотят, чтобы это было не просто продолжение или попытка выманить деньги. Они хотят, чтобы это было абсолютно достойно истории, которую мы намеревались сделать еще в 2013 году", – объяснил актер.

По его словам, зрителям хотят дать такую историю, которая бы стоила многих лет ожидания и предвкушения. "Холодное сердце-3" выйдет на экранах 24 ноября 2027 года. Режиссером вновь станет Дженнифер Ли.

Ранее кассовые сборы фильма "Муфаса: Король Лев" составили более 500 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов долларов. В РФ приквел "Короля Льва" выходил в формате "предсеансового обслуживания".

