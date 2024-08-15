Студия Disney рассказала, что "Холодное сердце – 3" выйдет в конце 2027 года

Фото: кадр из фильма "Холодное сердце – 2"; режиссер – Крис Бак, Дженнифер Ли; производство – The Walt Disney Company

Компания Disney назвала дату выхода продолжения мультфильма "Холодное сердце", пишет издание Variety.

Третья часть мультфильма появится на экранах 24 ноября 2027 года. Четвертая часть ожидается в прокате через полтора года после релиза триквела. Режиссером вновь станет Дженнифер Ли.

Ранее мультфильм "Головоломка-2" от студии Pixar опередил "Мстителей" и вошел в десятку самых кассовых фильмов в истории. У "Мстителей", потерявших место в первой десятке, было 1, 152 миллиарда.

Кроме того, "Головоломку-2" назвали самым кассовым анимационным фильмом в истории кинематографа. Предыдущим лидером по кассовым сборам была вторая часть мультфильма "Холодное сердце".