Актер Джон Легуизамо сообщил о разработке новой части "Ледникового периода"

Фото: кадр из мультфильма "Ледниковый период"; режиссер – Крис Уэдж, Карлос Салдана; производство – Blue Sky Studios

Актер Джон Легуизамо, озвучивший ленивца Сида в серии мультфильмов "Ледниковый период", сообщил о разработке шестой части на подкасте NPR.

"Я так рад слышать это. Мы собираемся снимать "Ледниковый период-6!" – заявил актер в эфире, но не стал раскрывать подробности проекта.

Производство новой части франшизы затруднено из-за закрытия студии Blue Sky в 2021 году. Ликвидация дочерней компании Disney произошла из-за экономического кризиса корпорации, вызванного коронавирусом и покупкой студии 20th Century Fox в 2019 году.

Предыдущая часть "Ледникового периода" вышла в 2016 году и получила много негативных рецензий.

5 сентября стало известно, что Disney отменил экранизацию "Истории с кладбищем" Нила Геймана на фоне обвинений автора в сексуализированном насилии. Работу над съемкой сюжета фантастического романа должны были вести режиссер Марк Форстер и сценарист Дэвид Мейджи.