Снявшую "Ледниковый период" студию закроют из-за коронавируса

Фото: стоп-кадр из фильма "Ледниковый период: Столкновение неизбежно", 2016 год, реж. – Майк Термайер, Гален Т. Чу

Компания Disney решила закрыть из-за коронавируса студию Blue Sky Studios, в которой снимались все пять частей "Ледникового периода", сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что из-за пандемии у студии появились экономические проблемы. За два месяца будут уволены 450 сотрудников.

Blue Sky Studios работала с 1987 года. Студия Walt Disney выкупила компанию в 2017 году. В ней были также сняты "Камуфляж и шпионаж", "Фердинанд", "Рио", "Роботы".

Ранее киностудия Disney купила права на показ сериала "Перевал Дятлова". Российский сериал покажут в Германии на канале Fox German, а также на платформе SVOD Cirkus, которая осуществляет вещание на скандинавские страны, в том числе Исландию, Швецию, Норвегию, Финляндию и Данию.