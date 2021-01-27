Disney купила права на показ сериала "Перевал Дятлова"

Российский сериал "Перевал Дятлова" покажут в других странах

Российский сериал "Перевал Дятлова" покажут в Германии на канале Fox German, сообщает "Газета.ру".

Как уточняется, права на показ сериала приобрела киностудия Disney.

Также "Перевал Дятлова" покажет платформа SVOD Cirkus, которая осуществляет вещание на скандинавские страны, в том числе Исландию, Швецию, Норвегию, Финляндию и Данию.

Ранее кинокритики назвали лучший отечественный сериал 2020 года. По мнению экспертов, первое место в рейтинге должен занять "Перевал Дятлова" режиссеров и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. В тройку лидеров также вошли проекты "Чики" и "Псих". Сериал "Чики" снял режиссер Эдуард Оганесян, а "Псих" – детище режиссера Федора Бондарчука и его жены Паулины Андреевой.