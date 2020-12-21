Названы лучшие российские сериалы 2020 года

Фото: стоп-кадр из сериала "Перевал Дятлова", 2020 год, реж. – Е. Никишов, В. Федорович

Кинокритики назвали лучший отечественный сериал 2020 года. По мнению экспертов, первое место в рейтинге должен занять "Перевал Дятлова" режиссеров и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова, сообщают "Дни.ру".

В тройку лидеров также вошли проекты "Чики" и "Псих". Сериал "Чики" снял режиссер Эдуард Оганесян, а "Псих" – детище режиссера Федора Бондарчука и его жены Паулины Андреевой.

В десятке лидеров оказался сериал "Мир! Дружба! Жвачка!" и многосерийная лента "257 причин, чтобы жить".

Рейтинг составлен на основе опроса 20 ведущих экспертов в области кино и телевидения. Специалисты выбирали лучших из 152 проектов.

Самым рейтинговым фильмом 2020 года, по оценкам российских зрителей, стала криминальная комедия Гая Ричи "Джентльмены". Кроме нее, в тройке лидеров расположились драма "Маленькие женщины" Греты Гервиг и фантастический фильм Кристофера Нолана "Довод".