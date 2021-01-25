Дошкольников оградили от "Питера Пэна" и "Дамбо" из-за расизма – СМИ

Фото: кадр из мультфильма "Питер Пэн "(1952 г.), режиссер – Клайд Джероними

Disney+ заблокировал несколько мультфильмов для аудитории младше семи лет, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что блокировка связана с расистским содержанием анимационных картин. Так, дошкольников оградили от "Дамбо", "Питера Пэна", "Швейцарской семьи Робинзонов" и "Котов-аристократов".

Предполагается, что мультфильм "Дамбо" был заблокирован из-за высмеивания афроамериканских рабов, работавших на плантациях. В "Котах-аристократах" замечен сиамский кот с карикатурной азиатской внешностью. В "Питере Пэне" есть коренные американцы, которых называют "краснокожими". А в "Робинзонах" присутствуют пираты с внешностью темнокожих и азиатов.

Ранее фильм "Ведьмы", главную роль в котором исполнила голливудская актриса Энн Хэтэуэй, раскритиковали за травлю людей с инвалидностью.