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30 января, 00:00

Культура

В российский прокат выходит историческая драма "Злой город"

В российский прокат выходит историческая драма "Злой город"

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В прокат выходит историческая драма "Злой город". Фильм рассказывает о защите Козельска от монгольских войск в XIII веке.

По сюжету 15-летний князь Василий и другие жители встали на защиту маленького поселения. Два месяца ордынцы осаждали Козельск, но не могли взять. Войти в крепость получилось только с подкреплением. Однако монгольский полководец Хан Батый не получил ничего, кроме руин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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