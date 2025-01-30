В российский прокат выходит историческая драма "Злой город"

В прокат выходит историческая драма "Злой город". Фильм рассказывает о защите Козельска от монгольских войск в XIII веке.

По сюжету 15-летний князь Василий и другие жители встали на защиту маленького поселения. Два месяца ордынцы осаждали Козельск, но не могли взять. Войти в крепость получилось только с подкреплением. Однако монгольский полководец Хан Батый не получил ничего, кроме руин.

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