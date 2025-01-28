Тарантино рассказал, что пишет пьесу и вернется к кино не раньше 2026 года

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Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что не планирует возобновлять съемки фильмов по меньшей мере до 2026 года. В данный момент кинематографист работает над написанием пьесы, по которой он может снять свою финальную киноленту.

"Я не спешу приступать к продюсированию фильмов. Я занимаюсь этим уже 30 лет. В следующем месяце моему сыну исполнится 5 лет, у меня есть дочь, которой 2,5 года", – приводит слова Тарантино журнал Variety, ссылаясь на его интервью с кинокритиком Элвисом Митчеллом на кинофестивале в США.

Режиссер также признался, что хочет дождаться, когда его сыну исполнится хотя бы 6 лет. По словам Тарантино, для него важно, чтобы его ребенок понимал, что происходит на съемочной площадке, поскольку в таком случае он сможет запомнить это на всю жизнь.

Кинематографист также обратил внимание, что фильм по пьесе, которую он пишет, появится в том случае, если она окажется успешной.

По мнению Тарантино, на сегодняшний день работа в театре представляется более благородным трудом, чем деятельность в области киноиндустрии. Он обратил внимание, что видит написание успешной пьесы как "вызов", в то время как фильмы будут демонстрироваться в кинотеатрах на протяжении нескольких недель, а затем их опубликуют на цифровых площадках. Он пояснил, что такая практика приводит к снижению заработка авторов киноленты.

Ранее режиссер Стивен Спилберг признался, что не хотел работать над сиквелом картины "Инопланетянин" с Дрю Бэрримор в главной роли. Именно по этой причине культовый фильм так и не получил продолжения, хотя оно было анонсировано.