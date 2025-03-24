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24 марта, 07:15

Происшествия

Новости мира: две префектуры пострадали от лесных пожаров в Японии

Новости мира: две префектуры пострадали от лесных пожаров в Японии

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Десятки гектаров леса горят в Японии. От пожаров серьезно пострадали две префектуры. В районе Эхиме из-за огня закрыто движение по скоростной автомагистрали, а более 380 жителей покинули свои дома. Местные власти объявили эвакуацию также в пригороде Окаяма.

В Южной Корее набирают оборот лесные пожары. В некоторых районах огонь уничтожил свыше 4,6 тысячи гектаров леса и десятки зданий. Эксперты называют эту природную катастрофу одной из самых тяжелых за последние годы. Ситуацию осложняют засушливая погода и сильный ветер, от юга до восточного побережья пламя подбирается все ближе к населенным пунктам и инфраструктуре. С огнем борются порядка 2,5 тысячи человек и более 240 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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