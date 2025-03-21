Пожарная машина столкнулась с иномаркой в Хакасии

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Хакасия"

Пожарная машина со спецсигналом столкнулась с иномаркой в Черногорске в Хакасии, передает пресс-служба МВД республики.

ДТП произошло около 18:00 по местному времени на перекрестке Советской улицы и переулка Максима Горького. За рулем Toyota была женщина 1988 года рождения без прав.

По предварительной информации, она не предоставила преимущества пожарному автомобилю, двигавшемуся с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. В результате столкновения женщина погибла на месте.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа городского ОМВД РФ и сотрудники Госавтоинспекции. Также по факту ДТП проводится проверка.

Ранее авария с участием нескольких автомобилей произошла на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве. Машины столкнулись в районе станции Ховрино МЦД-3. На месте ЧП работали сотрудники оперативных служб города, которые уточняли обстоятельства случившегося и данные о пострадавших.

Еще одно ДТП случилось на дублере Щелковского шоссе. Там водитель за рулем Lexus сбил пешехода. Пострадавший был госпитализирован.

